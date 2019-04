Ambiente: l’ONU mette al bando la carta, comunicati stampa solo online

Alle Nazioni Unite di New York, i comunicati stampa non saranno più stampati. D’ora in avanti saranno reperibili solo online, ha annunciato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale Antonio Guterres. “Rientra nel nostro sforzo per non sprecare carta non usare più carta, e risparmiare“, ha spiegato.

Nel corridoio del secondo piano del Palazzo di Vetro, le centinaia di contenitori che fino a ieri ospitavano i comunicati stampa nelle diverse lingue (cinese, inglese, russo, francese, arabo e spagnolo) sono vuoti. Sono stati affissi due cartelli, uno in inglese e uno in francese: “Non sono più disponibili i comunicati stampa stampati“.