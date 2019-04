Ambiente: dal 25 al 29 aprile torna a Roma il Villaggio per la Terra

Dopo il Concerto per la Terra del 22 aprile, continuano le celebrazioni ufficiali della Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite con l’inaugurazione del Villaggio per la Terra, sempre al Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese, dal 25 al 29 aprile. Eventi organizzati da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari insieme a centinaia di organizzazioni partner.

Cinque giornate di iniziative dedicate alla tutela del Pianeta, con un focus particolare sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: 17 piazze multimediali saranno dedicate ai singoli obiettivi. Le piazze saranno teatro di talk, laboratori, mostre ed eventi ad opera delle tantissime organizzazioni che aderiscono ogni anno alla manifestazione.

“Il Villaggio è un’esperienza unica nella quale centinaia di organizzazioni cooperano per realizzare una grande festa senza speculazioni economiche, politiche o culturali. Si celebra in modo esclusivo e libero la bellezza della Terra e delle relazioni umane per gridare a tutti l’importanza di questo straordinario patrimonio che una esasperata economia di mercato sta mettendo seriamente in pericolo. Non nascondo che l’impegno per ottenere questo risultato è immane. Speriamo e confidiamo che altrettanto imponenti siano i frutti di questo impressionante lavoro,” ha dichiarato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.

“Di fronte ad un impegno di dimensioni planetarie come quello della cura della Casa comune – rileva Antonia Testa, Movimento dei Focolari – occorre un protagonismo di popolo, un protagonismo fondato sull’alleanza donna e uomo, su quella intergenerazionale e sociale. Possediamo le risorse umane, intellettuali e spirituali adatte e necessarie all’impresa epocale di assicurare un futuro al nostro Pianeta, che significa un futuro alle nuove generazioni. Il Villaggio per la Terra è un luogo simbolico e fisico in cui sperimentare che possiamo riuscire a vincere questa sfida, poggiando su valori quali la solidarietà, la stima reciproca, la pace.”

“L’unità dei popoli non è un’utopia, è una necessità: nessuno può farcela da solo. Per questo al Villaggio per la Terra diamo tanto spazio e rilevanza alle Organizzazioni e Istituzioni internazionali e locali: sono uno strumento indispensabile per arrivare allo scopo. Ma gli artefici del successo siamo noi, infatti il grido della Terra passa attraverso la nostra voce, e innanzitutto la voce dei popoli più deboli e indifesi. Come? Uno dei modi più efficaci è quello di far vedere il bene che c’è in ognuno di noi, nelle innumerevoli associazioni e in ogni comunità e popolo: insomma con paziente determinazione collaborare al formarsi di un’opinione pubblica sensibile ai principi dell’ecologia integrale,” conclude Donato Falmi, Movimento dei Focolari