Ambiente: in Sicilia joint venture per la sicurezza e lo sviluppo del turismo tra AIGAE e Protezione Civile

“All’indomani delle emergenze ambientali che colpirono le Foreste del Nord Italia prima e la Sicilia poi, AIGAE presentò alla Protezione Civile richiesta di un accordo che puntasse alla formazione di Guide Ambientali Escursionistiche specializzate anche su temi particolari come quelli riguardanti i cambiamenti climatici. La Protezione Civile ha risposto positivamente. Abbiamo dato vita insieme ad un percorso formativo durante il quale i tecnici specializzati della stessa Protezione Civile, hanno trasmesso alle nostre Guide nozioni fondamentali sui fenomeni meteorologici, del loro impatto sul territorio, delle criticità da questi generati nell’ambito escursionistico, ma anche sulle procedure di allerta meteo, di supporto ed intervento negli eventi calamitosi, sulle problematiche inerenti la sicurezza sul territorio in generale e delle modalità di interfacciamento con la protezione civile, visto la posizione privilegiata e diretta dei nostri soci di osservatori e fruitori del territorio. La Sicilia dunque da oggi è dotata di Guide Ambientali Escursionistiche formate anche dalla Protezione Civile. Un risultato molto importante per il territorio e per la sicurezza in emergenze ambientali”: lo ha annunciato Violetta Francese, Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE), geologo e Coordinatrice delle Guide Aigae della Sicilia.

“AIGAE e Protezione Civile, una joint venture per la sicurezza e lo sviluppo del turismo. Attraverso ben tre seminari di aggiornamento professionale realizzati grazie ad una joint venture formativa tra il Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) 4° Sezione rischio idraulico e idrogeologico e l’Associazione Italiana Guide Ambientali ed Escursionistiche (AIGAE), la Sicilia ha Guide Ambientali Escursionistiche che potranno rappresentare un punto di riferimento anche in emergenze ambientali.

La fruizione in sicurezza del territorio fa parte del DNA costitutivo – ha proseguito Francese – e di obiettivi di entrambe le realtà operative, per cui la convergenza dei due enti nello sviluppo e realizzazione di questo ciclo di seminari formativi è stata una ovvia conseguenza, soprattutto nell’ottica dei tragici eventi accaduti nelle gole del Raganello alcuni mesi fa, ma anche in altre zone dell’Italia.

Abbiamo trovato infatti nella dirigente DRPC, D.ssa Arcangela Le Pira ed in tutti i suoi collaboratori, una disponibilità ed attenzione veramente uniche. E’ stato quindi sviluppato un protocollo di intesa tra le due entità per la realizzazione in sinergia di un ciclo di seminari di formazione professionale suddiviso in ben tre appuntamenti di due giorni ognuno a Catania, Palermo e Ragusa, per un max di 50 partecipanti a seminario. Dunque un ciclo itinerante che ha attraversato parte della Sicilia.

Questa idea sviluppata dalla sezione regionale Aigae è un progetto pilota che verrà seguito da tutte le sezioni d’Italia.

I seminari erano incentrati sulla meteorologia, sulle modalità d’uso delle previsioni meteo ai fini dell’organizzazione e gestione delle escursioni turistiche in sicurezza, sulle procedure di allerta ed emergenza gestite dalla Protezione Civile per eventi idraulici ed idrogeologici generati da condizioni meteo particolari, sul funzionamento in generale della protezione civile stessa.

Gli argomenti trattati hanno suscitato notevole interesse tra le guide aderenti all’Aigae, tanto che le adesioni alle prime due giornate hanno raggiunto il numero massimo di partecipanti previsto in appena 12 ore dalla pubblicazione dell’evento,data l’importanza degli argomenti trattati.

La formazione, in Aigae, ha sempre rappresentato un elemento centrale per la trasmissione dei saperi e delle buone pratiche legate alla conduzione e per il mantenimento di un elevato livello di professionalità delle Guide che da essa sono rappresentate. Ricordando come una delle finalità statutarie dell’Associazione è il promuovere e partecipare alla migliore definizione del profilo professionale della Guida con le Autorità Legislative, realizzando anche in collaborazione con terzi, corsi di formazione professionale ed è proprio in quest’ottica che ho trovato nel DRPC un partner e collaboratore prezioso”.

I relatori che si sono succeduti nelle trattazioni sono stati: D.ssa Geol. Arcangela Le Pira: Dirigente responsabile U.O.B.4.02, Dr. Geol. Silvio Gangitano: Dirigente responsabile U.O.B.4.

Geom. Raffaele Borrelli: istruttore direttivo U.O.B.S4.02, Dr. Ing. AntoninoTrovato funzionario direttivo U.O.B.S4.02, Dr. Arch. Paolo Mazzaglia funzionario direttivo U.O.B. S4.02 e socio Aigae, Vincenzo Cozzubbo socio AIGAE.