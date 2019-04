Ambiente: spiagge sarde “depredate” di sassi e sabbia

Dopo il piccolo assaggio di estate dei giorni scorsi, i primi turisti lasciano la Sardegna riservando numerose “sorprese” agli addetti alla security nei porti e aeroporti della regione: come evidenzia la pagina Facebook “Sardegna Rubata e Depredata”, sono state rinvenute e sequestrate diverse scatole contenenti conchiglie e sassi, per diversi kg di materiale, e tanti pacchetti con sabbia sottratta ad almeno 6 spiagge tra le più belle dell’Isola, tra cui Is Aruttas nell’Oristanese, Cala Goloritze’ in Ogliastra, Piscina e Villasimius nel Sud Sardegna.