Ambiente: Tesla pagherà 86mila dollari di multa all’EPA per rifiuti pericolosi

L’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha annunciato che Tesla, la casa americana di auto elettriche, pagherà un totale di 86.000 dollari Usa per violazioni di leggi federali sui rifiuti pericolosi nello stabilimento di produzione a Fremont, in California. Nell’ambito dell’accordo con l’Epa, Tesla sarà multato per 31.000 dollari per le violazioni dei regolamenti federali di Resource Conservation and Recovery Act. La casa automobilistica elettrica inoltre pagherà 55.000 dollari in apparecchiatura per monitorare l’ambiente per i vigili del fuoco della città di Fremont.