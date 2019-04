Ambiente, Una Pila Alla Volta: i vincitori dell’iniziativa

Una Pila Alla Volta, l’iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e quest’anno supportato anche dal Ministero dell’Istruzione ha pubblicato i nomi delle squadre vincitrici del progetto che parteciperanno alla finale che si terrà a Como, il 17 maggio.

Il montepremi complessivo di 38.000 € in buoni acquisto da spendere in materiale didattico e sportivo comincia dunque ad essere distribuito a partire dalle 30 squadre prime classificate, 3 per le 5 aree geografiche individuate, per un totale di 15 squadre per settore di competenza (scuola/cultura; sport/ tempo libero) che hanno raccolto decine di migliaia di voti.

Ai terzi classificati andrà un buono di 500 €; 1000€ per i secondi e 1500€ per i primi. Per scoprire quali sono le 30 squadre selezionate, si rimanda alla tabella riportata di seguito.

Ma, oltre ai numeri di partecipanti coinvolti, a rendere più complessa la selezione è stata anche l’elevata qualità dei lavori prodotti. Non a caso, proprio per quanto riguarda la menzione speciale per le squadre che hanno prodotto l’opera più originale o più rappresentativa, si è deciso di aumentare il numero dei premiati passando da 3 a 5 vincitori. Le squadre selezionate sono state:

• Andiamo alla carica – Genova (GE), con il video della scultura “Questa è la volta buona per una Genova che svolta”;

• III B e III A dell’Istituto S. Agnese – Saronno (VA), hanno partecipato insieme realizzando il video della scultura “Volta” condividendo il premio;

• Capricorno – Mirabello Sannitico (CB), con il video della scultura del “Santuario Maria Addolorata Castelpetroso”;

• Piatek – Castelnovo ne’ Monti (RE), con il video della scultura del “IIS Mandela Piatek”;

• Pilasquad – Giuliano in Campania (NA), con il video “Pericolo in agguato”.

Quest’anno inoltre una delle novità ha riguardato l’assegnazione del titolo di “Ambasciatore della Didattica ambientale” a quei docenti che meglio si son resi portavoce del progetto “Una Pila Alla Volta”. I 3 docenti insigniti del titolo sono stati:

• Anna Patrizia Di Fonzo – SMS Floriani, Recoaro Terme (VI;)

• Alessandro Fazio – I.C.S., Messina (ME);

• Federica Raina – Saluzzo SS Manta, Manta (CN).



A ciascuno insegnante, oltre al titolo di “Ambasciatore della Didattica Ambientale” verrà assegnato un voucher aggiuntivo di 500 €.

Ma il bello deve ancora venire! Il 17 maggio a Como si terrà il gran finale. Le 10 squadre prime classificate che meglio hanno interpretato i valori della corretta raccolta differenziata di pile e accumulatori avranno modo di sfidarsi un’ultima volta presso il Tempio Voltiano. Sarà quella l’occasione non solo per mettersi nuovamente alla prova con sfide pratiche legate alle pile e al riciclo, ma anche per immergersi nella dimensione storico-culturale delle pile scoprendo da vicino il loro inventore, Alessandro Volta, cui la città di Como ha dato i natali.

Nella stessa giornata verranno individuate le due squadre vincitrici della II edizione del contest che otterranno due voucher aggiuntivi del valore di 2500€ ed i ragazzi premiati saranno insigniti del titolo di “Campioni del riciclo delle pile”.

Per la categoria sport/tempo libero, le 5 squadre selezionate che parteciperanno alla finale di Como, sono:

– Gli Ecologisti, Recoaro Terme (VI);

– San Pila, Bergamo (BG);

– Fantastici 7, Scafa (PE);

– Acquario, Mirabello Sannitico (CB);

– Electro Wizard, Messina (ME).



Per la categoria scuola/cultura, le 5 squadre selezionate che parteciperanno alla finale di Como, sono:

– I Superelettroni, Recoaro Terme (VI);

– In – Volt – Ini di Pile, Manta (CN);

– Natural Friends, Scafa (PE);

– Vergine, Mirabello Sannitico (CB);

– Voltus, Borore (NU).



“Vogliamo congratularci con gli oltre 5000 ragazzi e ragazze partecipanti, i 771 insegnanti che hanno preso parte a questa II edizione del progetto “Una Pila Alla Volta” che ha visto gareggiare circa 400 squadre” – ha sottolineato Giulio Rentocchini, Presidente di CDCNPA – “L’elevata partecipazione in termini di numeri nonché la qualità dei lavori prodotti da tutti i partecipanti dimostrano come progetti come quello di “Una Pila Alla Volta” tesi a diffondere i principi di sostenibilità e della corretta raccolta differenziata di pile e accumulatori siano realmente sentiti e condivisi da tutti. È per questa ragione che siamo contenti di aver potuto aumentare il numero delle premiazioni, con le “menzioni speciali” per le opere create che da tre sono passate a cinque ed istituendo il titolo di “Ambasciatore della didattica ambientale” per quei docenti che si sono resi portavoce del progetto contribuendo a diffondere la cultura della raccolta differenziata. Siamo davvero curiosi di conoscere le due squadre vincitrici ed i campioni del riciclo che saranno premiati a Como il 17 maggio.”