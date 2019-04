Ambiente: in USA al bando i sacchetti di plastica, 23 milioni di buste in meno ogni anno a New York

Morbillo: negli Usa 626 casi in 4 mesi, il 2019 anno record per la malattia

E’ definitivamente legge , Il bando dei sacchetti plastica monouso, nello stato di New York . Il provvedimento è stato firmato dal governatore Andrew Cuomo , ed entrerà in vigore dal marzo del 2020. L’Empire State diventa quindi il terzo negli Stati Uniti a proibire l’uso dei sacchetti di plastica dopo California e Hawaii . Secondo il governatore Cuomo, il bando servirà a ridurre il volume di rifiuti, tagliare le emissioni di gas che producono l’effetto serra e a proteggere l’ambiente. Si stima che ogni anno i newyorkesi usino 23 milioni di sacchetti di plastica. La nuova legge impone anche una tassa di 5 centesimi sui sacchetti di carta.

