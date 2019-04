Animali, AIDAA: “1257 cani seviziati da inizio anno, 12 bruciati vivi e 8 impiccati”

“L’ultima in ordine di tempo è stata una cagna gravida bruciata viva a Capoterra, Comune della cintura metropolitana di Cagliari: lei a differenza di Fuego (ora adottato), cane torturato con il fuoco sempre in Sardegna non è sopravvissuta. Ma ogni giorno basta aprire i social per leggere che almeno una quindicina di cani vengono sottoposte a sevizie e torturati e che almeno tre di loro ogni giorno perdono la vita spesso per mano che rimane ignota, mentre tra quelli individuati la maggioranza sono giovani e giovanissimi, molti dei quali adolescenti che torturano, bruciano o impiccano un cane al solo scopo di divertimento“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Dai casi riportati sui social da inizio anno allo scorso 31 marzo sono stati complessivamente 1257 i cani torturati, di cui si ha riscontro anche per i ricoveri veterinari, di questi una dozzina quelli bruciati, 8 gli impiccati, complessivamente oltre 200 morti (esclusi gli avvelenati). Le regioni dove avvengono questi scempi sono principalmente Abruzzo, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia solo per restare in testa alla classifica, la prima regione del nord per le sevizie sui cani è la Lombardia, dei cani seviziati 230 sono di proprietà mentre negli altri casi si tratta di cani randagi.”

“Siamo di fronte a fatti gravissimi, reati penali che pochissime volte hanno visto finire davanti ai tribunali i responsabili di queste atrocità – dice Lorenzo Croce presidente nazionale di AIDAA – ora serve una svolta seria, per fermare e punire questi individui che spesso sono giovanissimi delinquenti e senza alcun scrupolo.”