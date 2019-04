Animali: avvoltoio monaco vola dal Parco del Verdon fino a Imperia

Un avvoltoio monaco è stato avvistato in questi giorni sul greto del torrente Impero, a Imperia: si chiama Lavande, arriva dal parco naturale del Verdon, nel sud della Francia. Ha viaggiato per oltre 200 km, spinto dalla ricerca di cibo, e fa parte di un progetto di reintroduzione della specie protetta nelle profonde gole del Verdon.

“Ha effettuato il suo primo volo di allontanamento dal Verdon e si è trovato in difficoltà per il maltempo e la mancanza di cibo. Riteniamo che si trovi nella nostra zona da undici giorni,” spiega Rudy Valfiorito della Lipu imperiese. Lavande “ha prima volato in montagna, avvistato dalle parti del Pizzo d’Evigno, poi ormai indebolito, è sceso sulla cost. Speriamo possa riprendersi da solo e rimettersi in volo, altrimenti cercheremo di intervenire“.