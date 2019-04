Animali: le ceneri del gatto Pikachu verranno spedite nello spazio

E’ diventata virale la storia di Pikachu, il gatto le cui ceneri verranno spedite per la prima volta nello spazio: il suo ultimo viaggio costerà al proprietario ben 5mila dollari. Il servizio viene fornito (anche per gli esseri umani) da un’azienda statunitense chiamata Celestis.

L’urna con le ceneri del felino verrà posizionata in orbita intorno alla Terra, dove resterà finché non rientrerà in atmosfera, vaporizzandosi.

Il proprietario di Pikachu, Steve Munt, ha lanciato una raccolta fondi sul sito GoFoundMe per chiunque volesse contribuire all’ultima avventura del felino, e ha già raccolto più di 1.500 dollari.