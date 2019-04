Animali: vacanze di Pasqua 2019 al Bioparco di Roma, tante attività tematiche

Durante la chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua, ogni giorno al Bioparco di Roma saranno organizzate attività tematiche per le famiglie (il programma completo su: http://www.bioparco.it/vacanze-di-pasqua-al-bioparco/).

Sabato 20 e domenica 21 aprile (Pasqua) per tutto il giorno si susseguiranno: le visite guidate dal titolo ‘È nato prima l’uovo o la gallina?’, un avvincente viaggio per scoprire gli animali che depongono le uova e gli stratagemmi che adottano per riprodursi. L’attività Tutti nati da un uovo: un emozionante A TuxTu con insetti, anfibi, rettili e piccoli mammiferi per scoprire tutti i segreti delle uova e soprattutto… di chi le fa. I pasti degli animali, a cura dei keeper che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei visitatori.

Solo sabato 20: dalle 14.45 alle 15.15 presso il Rettilario si svolgeranno speciali incontri ravvicinati con i rettili, per conoscerne caratteristiche e segreti, a cura dei guardiani.

Tutte le attività delle giornate sono comprese nel costo del biglietto.

CAMPUS PASQUALE – nelle giornate del 18, 19, 23, 24 e 26 aprile inoltre il Bioparco organizza un campus, rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, all’insegna della natura e della scoperta dei segreti della vita del parco e degli animali. Ogni giorno i bambini affronteranno una missione speciale, come inventare il menu perfetto per gli oranghi, progettare il un nuovo exhibit per i suricati, oppure pensare all’arricchimento ambientale per i Pinguini.