Animali, Zoomarine: domani si festeggia la Giornata mondiale dei pinguini

Zoomarine, il più grande parco marino italiano, festeggia domani la Giornata mondiale dei pinguini annunciando la nascita di due piccoli esemplari. Per la prima volta domani uno dei due cuccioli verrà presentato agli ospiti del Parco, che potranno scegliere anche il nome del nuovo nato, inserendo in un’urna la propria preferenza tra i nomi in gara Eddy/Nina o Lui’/Sofi’ o Kira/Ray.

Ogni anno il 25 aprile si celebra a livello internazionale la giornata di questi popolari e carismatici uccelli marini, una specie da tutelare perché fortemente a rischio estinzione. Secondo gli esperti, i pinguini potrebbero estinguersi entro i prossimi dieci anni a causa dell’inquinamento, della riduzione di cibo e del cambiamento climatico accelerato dal comportamento umano. Zoomarine, da sempre impegnato in prima linea in Italia nella sensibilizzazione ed educazione ambientale, non manca all’appuntamento ed ha organizzato per domani una giornata speciale di avvenimenti educativi al Parco che ospita 16 pinguini africani, diversi in giovane età ed alcuni esemplari adulti di 24 anni. Biologi marini ed educatori accoglieranno il pubblico illustrando abitudini di vita e caratteristiche dei pinguini, unitamente ad ogni azione di eco sostenibilità da attivare a difesa della natura.

Durante la giornata, Zoomarine attiverà una serie di laboratori creativi con i bambini e gli adulti, chiamati ad impegnarsi in prima persona in azioni simboliche a favore della riduzione della plastica smaltita in mare e della pesca intensiva. I bambini potranno anche adottare simbolicamente uno dei 16 pinguini africani che abitano a Zoomarine. Grazie al programma ‘Adotta un pinguino’ Zoomarine offrirà a 16 bambini e a 16 bambine l’opportunità di diventare padrini e madrine di uno dei pinguini del Parco. Ciascun bimbo potrà incontrare i pinguini ed esprimere la propria preferenza.

Dopo aver imparato dai biologi del parco tutto quello che è importante sapere per la salute di questi simpatici animali, i bambini riceveranno un certificato di adozione personalizzato con il proprio nome, l’impronta di riconoscimento del pinguino adottato e una foto ricordo insieme. Ogni mese, per un totale di 3 volte in 3 mesi, i bambini potranno accedere gratuitamente alla Spiaggia dei Pinguini dove, in compagnia degli addestratori e biologi di Zoomarine, potranno incontrare il pinguino adottato e vedere come cresce.

“Zoomarine – spiega Renato Lenzi, amministratore delegato di Zoomarine – è ambasciatore in Italia e nel mondo di una filosofia di vita che punta a conoscere, scoprire e rispettare la natura. In particolare quelle specie a rischio estinzione, come i pinguini che celebriamo ogni anno con una grande festa e che costituiscono una delle risorse animali più preziose del nostro parco a cui dedichiamo sempre maggiore spazio e attenzione“.