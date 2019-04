Domani l’atteso annuncio che rivoluzionerà il mondo dell’astrofisica: ecco di cosa potrebbe trattarsi

Domani, 10 Aprile 2019, la Commissione Europea, il Consiglio europeo per la Ricerca e il progetto EHT (Event Horizon Telescope) terranno una conferenza stampa per presentare un “risultato rivoluzionario da parte dell’EHT” alle 15 CEST.

La conferenza stampa, si spiega in una nota, si terrà presso l’edificio Berlaymont, in Rue de la Loi (Wetstraat) 200, B-1049 Bruxelles, Belgio. L’evento sarà introdotto dal Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos Moedas; seguiranno le presentazioni dei ricercatori che hanno ottenuto questo risultato.

Il Commissario europeo per la ricerca interverrà a Bruxelles, il presidente dell’Accademia Sinica, James Liao, parlerà a Taipei, il direttore di ALMA Sean Dougherty e il Direttore Generale dell’ESO Xavier Barcons saranno a Santiago, e il Direttore dell’NSF France A. Córdova parlerà a Washington DC.

Gli scienziati sono in fermento: per molti domani potrebbe essere presentata al mondo un’immagine di un orizzonte degli eventi di un buco nero, forse ad opera di un team internazionale di scienziati che da oltre un anno sta impiegando una rete di telescopi terrestri con lo scopo di isolare proprio questa “superficie limite”.

E’ ben noto che da anni l’Event Horizon Telescope punta al cuore della Via Lattea per cercare di ottenere un’immagine della posizione di Sagittario A*, il buco nero al centro della nostra galassia.