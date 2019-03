Aprile 2019 è iniziato: Pasqua sta arrivando, ecco la DATA

Aprile è iniziato ed ora la domanda sorge spontanea: quand’è Pasqua 2019?

La regola per calcolare la data proviene dalle decisioni prese durante il Concilio di Nicea del 325: la Pasqua è tradizionalmente fissata la prima domenica dopo il plenilunio (in teoria il 21 marzo 2019 ma si fa riferimento a quello del 19 aprile 2019) successivo all’equinozio di primavera (20 marzo 2019, convenzionalmente si considera la data del 21), di conseguenza cadrà sempre in un arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile.

Quand’è Pasqua? Ecco le date fino al 2030: