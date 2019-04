Arriva MyKAI, la nuova crema solare che grazie ad innovativi biopolimeri protegge sia la pelle che l’ambiente

MyKAI, la linea di prodotti cosmetici nata dall’alleanza tra Bio-on e Unilver è pronta a sbarcare sul mercato. In partenza in questi giorni la distribuzione, curata da Unilever, dei primi prodotti della linea, ossia i solari MyKAI, che rappresentano anche i primi prodotti al mondo a portare nelle mani dei consumatori lo straordinario valore ambientale, oltre che di protezione, dell’innovativa tecnologia di Bio-on.

Infatti, se i raggi UV-B, che rappresentano la causa principale di eritemi solari e scottature, e i raggi UV-A possono essere responsabili di gravi effetti a lungo termine, con MyKAI l’obiettivo principale di Bio-on e Unilever è utilizzare degli ingredienti ultra-green (micropolveri biodegradabili al 100% in natura) progettati per ridurre significativamente la percentuale di filtri solari utilizzati nelle protezioni solari, per aumentarne le performance di resistenza all’acqua, abbattendo l’impatto ambientale del prodotto.

Le micropolveri biodegradabili progettate da Bio-on per MyKAI sostituiscono infatti per la prima volta in un prodotto cosmetico i prodotti tradizionali (microbeads) che possono inquinare i mari e gli oceani.

I solari MyKAI, con filtro di protezione SPF 15, 30 e 50, saranno distribuiti da Unilever a partire da questa settimana nel canale selettivo delle profumerie e saloni di bellezza con target elevato oltre a poter essere acquistato nel canale fisico e online anche attraverso Amazon nelle prossime settimane al costo di €29,90.

«MyKAI è un esempio concreto di come Unilever interpreti la sostenibilità e proponga soluzioni innovative per i consumatori, perseguendo i traguardi posti con il proprio modello di business Unilever Sustainable Living Plan. Con My KAI, Unilever risponde contemporaneamente a due obiettivi dell’USLP: aiutare più di un miliardo di persone a migliorare le proprie condizioni di salute e benessere entro il 2020 e dimezzare l’impatto ambientale dei propri prodotti entro il 2030 – spiega Fulvio Guarneri, Presidente & CEO di Unilever Italia – Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo prodotto insieme a una realtà italiana d’eccellenza come Bio-on, che condivide con noi il valore dell’innovazione al servizio della salute della persona e del pianeta».

«MyKAI è un passo importante della nostra rivoluzione cosmetica “full green” – dice Marco Astorri, Presidente e CEO di Bio-on – per rendere anche il mercato delle creme solari sostenibile nel totale rispetto di oceani e terre. Con Unilever ed il continuo sviluppo di nuove soluzioni per il mondo della cosmetica, definiamo un nuovo standard produttivo con i nostri biopolimeri. Abbiamo realizzato la prima produzione industriale di micropolveri ad alta prestazione per il settore delle formulazioni cosmetiche al 100% sostenibili ed ecologiche, e ora le persone potranno acquistare un prodotto innovativo che senza compromessi, contribuisce al benessere dell’ambiente».

Il nuovo marchio MyKAI nasce pensando alla tutela dei mari e degli oceani e gioca con i termini hawaiani Kai (Mare) e Makai (Verso l’Oceano). Si ispira infatti ai principi delle Hawaii, uno dei paesi all’avanguardia nella protezione dell’ecosistema marino e dove Bio-on affonda una parte importante delle radici della propria storia.