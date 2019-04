Astronomia: grande attesa per l’annuncio di un “risultato rivoluzionario” di EHT

La Commissione Europea, il Consiglio europeo per la Ricerca e il progetto EHT (Event Horizon Telescope) terranno una conferenza stampa per presentare un “risultato rivoluzionario da parte dell’EHT” il 10 aprile 2019 alle 15:00 CEST.

La conferenza stampa, sis piega in una nota, si terrà presso l’edificio Berlaymont, in Rue de la Loi (Wetstraat) 200, B-1049 Bruxelles, Belgio. L’evento sarà introdotto dal Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos Moedas; seguiranno le presentazioni dei ricercatori che hanno ottenuto questo risultato.

Il Commissario europeo per la ricerca interverrà a Bruxelles, il presidente dell’Accademia Sinica, James Liao, parlerà a Taipei, il direttore di ALMA Sean Dougherty e il Direttore Generale dell’ESO Xavier Barcons saranno a Santiago, e il Direttore dell’NSF France A. Córdova parlerà a Washington DC.