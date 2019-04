Astronomia: “catturata” la Concatenazione di Markarian, a 70 milioni di anni luce dalla Terra [FOTO]

Un meraviglioso scenario è stato immortalato dal Gruppo Astrofili Palidoro: si tratta dell’ammasso di galassie conosciuto come Concatenazione di Markarian, appartenente al Superammasso della Vergine e distante da noi ben 70 milioni di anni luce.

Le riprese sono state effettuate da Paolo Marotta del Gruppo Astrofili Palidoro con telescopio Rifrattore Evostar 80ED e Camera Reflex Canon EOS-4000D ed il risultato è ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe Conzo come somma di 25 pose da 5 minuti ciascuna ad ISO-800 per un totale di 2 ore e 5 minuti.