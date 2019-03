Astronomia: il cielo del mese di Aprile 2019, tra stelle cadenti e suggestive congiunzioni

Inizia Aprile, 4° mese dell’anno in base al calendario gregoriano, e il 2° della primavera nell’emisfero boreale, dell’autunno nell’emisfero australe: ecco quali eventi astronomici ci riserva.

Il Sole si trova nella costellazione dei Pesci fino al 19, poi passa nella costellazione dell’Ariete. La durata del giorno aumenta di circa 65 minuti dall’inizio del mese.

La Luna è in fase di novilunio il 5, Primo Quarto il 12, plenilunio il 19, Ultimo Quarto il 27.

Il 1° Aprile il satellite raggiunge il punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita (apogeo, 405576 km), il 16 raggiunge il punto opposto (perigeo, 364208 km), ed il 28 torna all’apogeo (404576 km).

In considerazione della data del plenilunio e dell’Equinozio di Marzo, Pasqua quest’anno cade il 21 Aprile. La regola per calcolare la data proviene dalle decisioni prese durante il Concilio di Nicea del 325: la Pasqua è tradizionalmente fissata la prima domenica dopo il plenilunio (21 marzo 2019) successivo all’equinozio di primavera (20 marzo 2019, ma convenzionalmente si considera la data del 21), di conseguenza cadrà sempre in un arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile. La data della Pasqua è fissata alla prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera.

Per quel che riguarda i pianeti del Sistema Solare, Mercurio è visibile inizialmente sull’orizzonte est per poi diventare inosservabile alla fine del mese. Venere si può ammirare poco più in alto rispetto a Mercurio, prima del sorgere del Sole. Marte è visibile dopo il tramonto. Giove si può ammirare nella seconda parte della notte, inizialmente ad est, con culmine a sud prima dell’alba. Saturno sorge due ore dopo rispetto al gigante gassoso: si può scorgere a sudest a notte fonda. Urano è in congiunzione con il Sole, pertanto inosservabile. Nettuno è visibile (per mezzo di telescopio) poco prima del sorgere del Sole, ad est.

Congiunzioni: Luna-Venere il 2; Luna-Marte il 9; Luna-Giove il 23; Luna-Saturno il 25.

Ad Aprile si verifica la transizione dal cielo invernale a quello estivo: le costellazioni finora protagoniste, come Orione, i Gemelli e il Toro a ovest, lasciano pian piano il posto a est al Cane Maggiore, e a nordest al Triangolo Estivo (Vega nella Lira, Deneb nel Cigno, Altair nell’Aquila).

A sudest scorgiamo la Bilancia e lo Scorpione, a Nord brilla l’Orsa Maggiore, e vicino c’è Cassiopea, Cefeo e il Dragone.

Per quel che riguarda gli sciami meteorici, ricordiamo che nella 3ª decade del mese si registrerà il picco delle Liridi (22 Aprile): l’osservazione dovrebbe essere favorevole, meteo permettendo, in quanto la luce lunare non dovrebbe interferire. Il maggior numero si stelle cadenti è atteso nelle ore dopo il tramonto, quando l’area radiante è ancora molto bassa sull’orizzonte. Si tratta di uno sciame osservato da secoli, legato ai detriti della cometa a lungo periodo 1861 Thatcher.