Astronomia, sta per arrivare la Luna Rosa: significato, curiosità e INFO UTILI

La Luna Rosa è pronta a brillare nel cielo di tutto il mondo nei prossimi giorni. Eppure, a dispetto del nome, la luna piena di aprile potrebbe apparire ai vostri occhi diversa da come la state immaginando. Questa luna piena sorgerà la notte di venerdì 19 aprile e sarà visibile in tutto il mondo, meteo permettendo ovviamente. Sarà piena al 100% alle 13:12 (ora italiana) di domani, ma anche al calar della sera del giorno prima e di quello dopo apparirà in tutto lo splendore del plenilunio.

Ogni luna piena del mese ha un nomignolo che spesso risale a centinaia di anni fa, fino agli indigeni americani e ai primi coloni provenienti dall’Europa. “La luna piena di aprile è chiamata Luna Piena Rosa”, preannunciando la comparsa dei fiori della pianta Phlox, i primi fiori della primavera, secondo quanto riportato dall’Almanacco dell’Agricoltore.

Nonostante il suo soprannome, l’imminente luna piena non apparirà davvero rosa. Ma la luna in generale può apparire gialla, arancione o persino rossa, a seconda delle condizioni atmosferiche nel momento in cui sorge sopra l’orizzonte. Questo è anche il momento in cui il nostro satellite sembra più grande a causa di un’illusione ottica, spesso definita illusione lunare. Altri nomi per la luna piena di aprile sono Luna Piena dell’Erba che Germoglia, Luna delle Uova e tra le tribù indigene costiere Luna Piena del Pesce, quando l’alosa risaliva la corrente per deporre le uova. Nel 2019, quella di aprile sarà anche la Luna Piena Pasquale, ossia la prima luna piena della primavera. La prima domenica dopo la Luna Pasquale è la domenica di Pasqua, che cadrà il 21 aprile. Sarà una Pasqua insolitamente tardiva, 4 giorni in meno della data più lontana in cui possa cadere la Pasqua.

Coloro che desiderano fermarsi ad ammirare la bellezza della luna potranno farlo a partire da questa sera, guardando verso il cielo orientale appena prima del tramonto (ora locale). La luna sorgerà nella stessa area anche domani sera, ma appena dopo il tramonto. Una volta che sarà calata l’oscurità, gli appassionati di astronomia potranno guardare verso il cielo occidentale per vedere la costellazione di Orione. Questa sarà una delle ultime possibilità per vedere la famosa costellazione fino alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno, poiché si trova dal lato opposto rispetto al sole nelle settimane intorno al solstizio d’estate, che si verificherà il 21 giugno.

Stando fuori ad ammirare la luna in queste notti, avrete anche la possibilità di osservare delle stelle cadenti sfrecciare nel cielo, poiché la Luna Rosa sorgerà poche notti prima del picco dello sciame meteorico delle Liridi, il primo grande sciame meteorico dal mese di gennaio. Per la prossima luna piena bisognerà attendere il 18 maggio.