Astronomia, San Vito Lo Capo: tra cucina siciliana e AstroTour sotto “I cieli più belli d’Italia”

Nel weekend 1-2 Giugno in provincia di Trapani, presso il B&B Villa Sauci, si svolgerà “San Vito Lo Capo sotto le Stelle”, un’esperienza proposta dal B&B Villa Sauci ed Astronomitaly per vivere il territorio tra natura, gastronomia e stelle, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“.

A pochi passi dal mare cristallino di San Vito Lo Capo e dalla natura incontaminata della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro sarà possibile trascorrere un weekend di relax e divertimento tra i comfort del B&B Villa Sauci, osservando il tramonto e circondati da panorami suggestivi.

La sera di Sabato 1° Giugno gli ospiti saranno condotti in un “viaggio gastronomico” con cena a base di prodotti tipici locali per degustare i sapori tipici della cucina siciliana. In alternativa sarà possibile fare un fresco “after dinner” con stuzzichini, frutta e dessert.

Le emozioni proseguiranno con un “viaggio astronomico” alla scoperta dell’Universo con l’AstroTour: l’osservazione del cielo con il telescopio ed una guida dedicata di Astronomitaly per ammirare stelle, pianeti, galassie e nebulose ed imparare a riconoscere le costellazioni e le stelle più importanti.

Per l’intero weekend si potrà soggiornare al B&B Villa Sauci e godersi una vacanza di relax al mare, esplorando tutte le bellezze di San Vito Lo Capo.