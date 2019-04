Nuova gaffe per il presidente Trump: in un tweet i 138 morti (fino a quel momento) degli attacchi nello Sri Lanka sono diventati 138 milioni.

“Sincere condoglianze del popolo degli Stati Uniti al popolo dello Sri Lanka per gli orribili attacchi terroristici contro chiese e hotel che hanno ucciso 138 milioni di persone“, ha scritto Trump sul suo profilo Twitter alcune ore fa.

Il tweet è stato cancellato pochi minuti dopo, per poi essere ripostato con la cifra esatta.