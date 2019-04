Auguri di Buona Pasqua 2019: tante FRASI, PROVERBI e le CITAZIONI più belle per Facebook e WhatsApp

Il 21 aprile 2019 si celebra la Pasqua: come spesso accade in occasione di ricorrenze importanti, si è alla ricerca delle parole migliori per fare gli auguri. Ecco dunque, di seguito, una selezione di frasi, citazioni e proverbi per augurare Buona Pasqua alle persone care!

Auguri di Buona Pasqua 2019

“La gioia di Cristo risorto scenda nel tuo cuore donandoti pace e serenità. Buona Pasqua!”

“Ascolta il suono delle campane e pensa al giorno speciale che è oggi. Che il Signore porti nella tua casa tanta serenità. Auguri!”

“Oggi è un giorno speciale. Le campane suonano a gloria perché è risorto il Signore. Gesù è rinato per portare pace e amore. Auguri!”

“Un giorno di pace per Cristo risorto l’ulivo e la palma ne fanno da volto, regalo a sorpresa per ogni bambino, e l’uovo che avrà anche il più birichino! Tanti auguri!”

“Ti auguro di trascorrere tanti bei momenti da condividere con le persone a cui vuoi bene! Serena e buona Pasqua!”

“Pasqua significa vivere sognando un futuro migliore, fatto di rinascita e ricchezza interiore, speranza e volontà di vita. Che questo sia per lei il primo di una serie di giorni vissuti in e con Dio”

“È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità”

“In questa ricorrenza festosa ti giungano i nostri più affettuosi auguri di una serena Pasqua”

“Mi piacerebbe trovare un modo originale per augurarti Buona pasqua, ma credo che il mio pensiero e il mio affetto sincero bastino. Tanti auguri!”

“Questa festa ci ricorda coma la Luce vince sempre sul buoi e anche nella notte nera bisogna mantenere viva la speranza in Dio che verrà a risollevarci. Tanti auguri a te e ai tuoi cari”

“Che la colomba di Pasqua ti porti tanta serenità e tanta gioia!”

“Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita sia presente anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasqua e auguri a tutti nella sua famiglia”

“Felice Pasqua. Spero vivamente che questa festività rinnovi in lei la fiducia, la gioia e la speranza”

“Al pulcino più carino che c’è, un augurio di Buona Pasqua”

“Dopo mille sforzi è riuscito a raggiungere il suo traguardo. Colgo questo giorno di Pasqua per farle i miei più sentiti auguri. Se li merita tutti”;

“Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua”

“Gli auguri sono sinceri anche se le frasi possono sembrare sempre le stesse. Un caloroso abbraccio e Buona Pasqua!”

“Dolce profumo di primavera, di nuova vita. Nell’aria un vento d’amore, che farà sbocciare nuova speranza nei cuori. Buona Pasqua!”

“La Pasqua va sentita, vissuta, ed è solo quando il cuore entra in dolce sintonia con la mente che i nostri auguri per gli altri si riempiono di significato spirituale. Buona Santa Pasqua a tutti”

“Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l’ha perso da tempo”

“Che questa Pasqua, primavera di vita, sia foriera di infinita speranza e letizia per le menti ed i cuori. Buona Pasqua”

“Che questa domenica di Pasqua possa portare pace e serenità a chi soffre e avvolgere con un abbraccio di gioia te ed i tuoi familiari”

“E dove potevo trovare una persona così dolce se non dentro l’uovo di cioccolato? Tanti auguri tesoro mio!”

Auguri di Buona Pasqua 2019 per la famiglia

“Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei grandi amori”

“Campane a festa, tripudio di cuori: Buona Pasqua felice ai miei grandi amori” “Il suono delle campane intorno a noi, è festa, una colomba bianca vola, ci trasmette amore e pace. I colori dei fiori ci fanno felici, auguri di una buona Pasqua”

“Le campane che suonano a festa in questo giorno dove Dio rinasce, entra a far parte di tutti noi, nelle nostre case festeggiamo la pace e la purezza di tutte le persone che intorno a noi ci vogliono bene, auguri”

“Che quest’uovo di Pasqua rappresenti per voi pace, armonia, serenità e amore. Auguri sinceri a tutta la famiglia”

“Pasqua sia per voi, nuova vita e una gioia profonda, leggera e tintinnante come il rumore argentato delle cascatelle quando cadono rincorrendosi dalle montagne”

“L’uomo non può perdere mai la speranza nella vittoria del bene. Questo giorni diventi per noi l’esordio della nuova speranza (Giovanni Paolo II)”

Auguri di Buona Pasqua 2019 per gli amici

“Ricorda, potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata!”

“Che questa Pasqua ti renda una persona completamente diversa da quello che sei oggi: buona, gentile, disponibile, insomma una persona che non ho mai conosciuto finora. Scherzo, dai! Buona Pasqua!”

“Rosa sbocciata, cannella fiorita, mille auguri di buona pasqua per tutta la vita! Buona Pasqua”

“Da quando ti sei messo a dieta, ogni Pasqua diventa sempre più bella: compro le uova per te e le mangio tutte io: continua così, che io sono con te!”

“Volevo essere la sorpresa del tuo uovo, ma siccome stavo stretto mi son mangiato tutto il cioccolato. Con un abbraccio molto dolce ti auguro Buona Pasqua”

Auguri di Buona Pasqua 2019 per il fidanzato/la fidanzata

“Nessun uovo potrebbe contenerti perché sei la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua”

“Nessun uovo potrebbe contenerti perché sei la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua” “Buono come il dolce uovo c’è solo il tuo cuore d’oro!”

“Oggi che è Pasqua, il mio cuore segue lo stesso ritmo delle campane in festa, ma ha una melodia speciale, perché a farlo battere sei tu, amore. Felice Pasqua!”

“Se la Pasqua fosse un magico e colorato pennello, sicuramente il mondo sarebbe più bello. Ma per fortuna nel mio mondo tra le cose belle ci sei anche tu a illuminarmi la vita ogni giorno di più”

“In un giorno speciale come la Pasqua non posso che farti gli auguri prima di tutti e ricordarti quanto ti ami e quanto tu mi abbia cambiato la vita in meglio. Buona Pasqua, amore mio!”

Auguri di Buona Pasqua 2019: le citazioni

“Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita” (Susanna Tamaro)

“Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere” (Don Cristiano Mauri)

“Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua” (Clarence W. Hall)

“Il giorno di Pasqua il velo tra il tempo e l’eternità si assottiglia in modo quasi impercettibile” (Douglas Horton)

“Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana” (Paolo VI)

“La Resurrezione è iniziata quando ciò che era di più orrendo diventa sorgente di grazia” (Jean Vanier)

“Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!” (Stephen Littleword)

“Vi ricordo che è mattino di Pasqua, e la vita e l’amore e la pace sono appena nati” (Alice Freeman Palmer)

Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera. (Lutero)

“Il sepolcro svuotato ci dice che la morte è stata vinta. E torna la Pasqua, per dirci la gioia di un domani aperto da Dio”(Don Marco Gasperini)

“A tutti voi amici cristiani e non cristiani faccio gli auguri di Pasqua dicendovi: L’amore vince la morte, chi ama non muore” (Padre Enzo Bianchi)

“È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce” (Anna Maria D’Alò)

“Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del sepolcro?». Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.”(Vangelo di Marco)

Auguri di Buona Pasqua 2019: i proverbi