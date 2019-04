Auguri di Buona Pasqua 2019: i VIDEO più simpatici e significativi per Facebook e WhatsApp

Il 21 aprile 2019 si celebra la Pasqua: si ricorda la risurrezione di Gesù avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel 3°giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli.

La regola per calcolare la data (mobile) deriva dalle decisioni prese durante il Concilio di Nicea del 325, ed è tradizionalmente fissata la prima domenica dopo il plenilunio successivo all’equinozio di primavera, di conseguenza cade sempre in un arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile.

In occasione di festività come la Pasqua è quasi d’obbligo inondare di auguri le persone care: ecco perché, di seguito, proponiamo una selezione di video da inviare per fare gli auguri su WhatsApp, Facebook, e qualsiasi altra app o piattaforma social che utilizzate e preferite.