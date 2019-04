Auguri di Buona Pasquetta 2019: le FRASI più simpatiche e significative per Facebook e WhatsApp

Dopo la Pasqua, arriva come sempre la Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo: in Italia è un giorno di festa che generalmente si trascorre organizzando una tradizionale gita o scampagnata. E’ un giorno festivo che ha lo scopo di allungare la festa della Pasqua, così come avviene il 26 dicembre.

E’ un’occasione per fare auguri speciali su social e app come Facebook o WhatsApp: ecco di seguito una selezione di frasi da inviare per fare gli auguri di Buona Pasquetta 2019!