Auto e ambiente: approvata in via definitiva la nuova soglia di taglio delle emissioni inquinanti

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato in via definitiva la nuova regolamentazione per il taglio delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) per le automobili e i veicoli commerciali leggeri nuovi.

L’obiettivo fissato al 2030 è un taglio del 37,5% per le automobili e del 31% per i furgoni. L‘anno di riferimento e’ il 2021. Mentre tra il 2025 e il 2029 autovetture e furgoni dovranno generare emissioni di CO2 inferiori del 15%.

Gli obiettivi sono comuni per l’intero parco veicoli dell’Unione. L’impegno di riduzione delle emissioni sarà distribuito tra i costruttori sulla base della media del loro parco automobilistico. Il regolamento è già stato approvato dall’Europarlamento e, dopo il via libera dei governi in Consiglio oggi, si applicherà a decorrere dal 10 gennaio 2020.