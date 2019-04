Bimbo trasferito d’urgenza in eliambulanza al Meyer di Firenze: si sospetta abbia inalato del cibo

Un bimbo di 2 anni di Città di Castello, in provincia di Perugia, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per sospetta inalazione di cibo. A renderlo noto è proprio il nosocomio fiorentino. Il bambino è stato portato al pronto soccorso questo pomeriggio intorno alle 14: dopo le prime cure prestategli dai medici – spiegano i sanitari in un nota – viste le gravi condizioni, e dopo consulenza pediatrica e anestesiologica, si è deciso il trasferimento urgente in eliambulanza al Meyer.