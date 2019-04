Bioparco di Roma, “L’evoluzione delle invenzioni”: nel weekend 2 giornate a tema

In adesione al National Geographic Festival delle Scienze, sabato 13 e domenica 14 aprile al Bioparco di Roma si svolgeranno due giornate a tema: L’evoluzione delle invenzioni.

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00 le famiglie potranno partecipare a dimostrazioni di chimica e di fisica per scoprire le tante invenzioni di uso quotidiano che provengono dalla natura. Qualche esempio: le zampe dei gechi hanno ispirato alcuni ricercatori nella messa a punto di uno scotch molto potente; lo studio della socialità delle formiche potrebbe contribuire allo sviluppo di modelli per l’ottimizzazione del traffico, mentre quello dei termitai, caratterizzati da una temperatura costante a 31°, potrebbero aiutare a capire come privarsi di aria condizionata.

Tra le attività e i laboratori interattivi cui si potrà partecipare: Animali elettrici, per scoprire come gli animali che “danno la scossa”, come la torpedine, abbiano ispirato Volta nell’ideazione della pila; A caccia di suoni per comprendere le comunicazioni nel mondo animale; un viaggio nei suoni udibili e non udibili, dai pipistrelli al sonar, dai delfini alle ecografie. E poi: Galvanizzati! Esperimenti di elettrostatica per capire come lo studio degli animali abbia ispirato invenzioni fondamentali dalle bottiglie di Leida alla pila di Volta.

L’iniziativa fa anche parte del programma di “EUREKA! Roma 2019” promosso dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale.