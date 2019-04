Hanno dovuto farsi largo nella neve per oltre 5 chilometri i volontari del Soccorso alpino dell’Ossola, intervenuti questa mattina per raggiungere un sessantenne rimasto bloccato in montagna, a Cima ai Campi, in valle Divedro, una laterale dell’Ossola. L’abbondante nevicata – oltre 1,20 metri – aveva bloccato l’uomo nell’alpeggio. Il Soccorso alpino e’ partito, sci ai piedi, ed ha battuto una pista per oltre 5 km per agevolare il rientro a piedi. L’uomo e’ stato riaccompagnato a valle.