BluE: al via la sei giorni sulla mobilità sostenibile

Apre i battenti oggi a Milano ‘BluE’. Dal 9 al 14 aprile piazza Oberdan sarà il palcoscenico di talk, presentazioni, installazioni, indagini scientifiche e innovazioni, ma anche prove su strada dei mezzi green di ultima generazione. Nei 2mila metri quadrati del BluE Village di piazza Oberdan le best practices a livello mondiale in tema di mobilità green si ritroveranno per confrontarsi, crescere e presentarsi al grande pubblico. Al taglio del nastro di ieri sera, durante l’evento inaugurale, hanno partecipato Dario De Lisi, Cso Sg Company, il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa e l’assessore alla Mobilità e Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli.

“E’ arrivato il momento in cui potremo iniziare a raccontare il mondo che sta cambiando – ha detto Dario De Lisi – la mobilità elettrica sta diventando realtà e Milano, che da tempo si sta dotando delle infrastrutture necessarie, ha avviato politiche che incoraggiano una mobilità più sostenibile“. Dalla mobilità alla logistica, dalla ricerca agli spazi urbani fino al design, il format BluE intende indagare e approfondire le nuove frontiere della mobilità sostenibile, una rivoluzione che riguarda tutti i cittadini.

“La metropolitana è un luogo iconico se pensiamo alla rivoluzione elettrica che sta avvenendo nelle nostre vite – ha sottolineato Dario De Lisi presentando gli spazi del BluE Village nel mezzanino della fermata di Porta Venezia, sulla linea M1 della metropolitana – un luogo che di solito è di passaggio, ma noi vogliamo che diventi di arrivo: nella parte espositiva si potrà toccare con mano il futuro della mobilità, mentre nella parte dedicata ai talk ospiteremo 100 speaker e 40 talk, nei quali si parlerà di mobilità elettrica ma anche di sicurezza, tecnologia informatica, di come la legislazione impatta su questi nuovi mezzi di trasporto e molto altro“.

Ad aprire la prima delle sei giornate, oggi proprio Dario De Lisi, Cso di Sg Company, che illustrerà come la mobilità elettrica non ridisegna solo l’industria e la progettazione, ma anche la dimensione cittadina. A seguire, l’assessore alla Mobilità e al Verde del Comune di Milano, Marco Granelli, discuterà di logistica e ambiente con il nuovo Amministratore delegato di Dhl Italia, Nazzarena Franco, nel panel “Breath Clean, la logistica della qualità dell’aria”.

Nel primo pomeriggio sarà invece l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, a confrontarsi con il ricercatore del Cnr Nicola Armaroli e Generoso Immediato di Hitachi Rail Sts nella tavola rotonda: “Sostenere la sostenibilità. Impegno e condivisione per muoversi verso un futuro migliore”.