Brexit: il Regno Unito ha già emesso passaporti senza la dicitura “Unione Europea”

I passaporti britannici vengono già rilasciati senza le parole “Unione Europea” sulla copertina, nonostante il ritardo alla Brexit: lo riporta la BBC, spiegando che i nuovi documenti di identità sono stati introdotti a partire dal 30 marzo, il giorno dopo che il Regno Unito avrebbe dovuto lasciare l’Ue.

La decisione di rimuovere la dicitura “Unione Europea” è stata presa prevedendo che il Regno Unito avrebbe lasciato l’UE alla fine del mese scorso, come previsto.

Una portavoce del Ministero dell’Interno ha affermato che “non ci sarà alcuna differenza per i cittadini britannici che utilizzano un passaporto con o senza le parole ‘Unione Europea’: entrambi i modelli saranno ugualmente validi per i viaggi“.