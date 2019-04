Caffè: ecco qual è il suo potere più forte (e nascosto) che pochi conoscono

Più attivi, più attenti, più svegli. In genere sono questi gli effetti che il caffè sortisce sugli individui, anche se si tratta di caratteristiche che cambiano da soggetto a soggetto. Ma ora la scienza arriva ad una conclusione ancora più profonda e radicale: la bevanda – che è anche una delle più consumate al mondo – ha anche un effetto psicologico. E’ quanto emerso da uno studio svolto dall’Università di Toronto e pubblicato sulla rivista scientifica Consciousness and Cognition.

I ricercatori hanno messo in evidenza un effetto di innesco, grazie al quale l’esposizione ad alcuni segnali, seppur lievi, può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Attraverso quattro studi separati e prendendo in esame un mix di partecipanti provenienti da culture occidentali e orientali, hanno confrontato gli effetti dei pensieri relativi al caffè e al tè.

Hanno dunque scoperto che i partecipanti esposti a stimoli correlati al caffè percepivano il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. L’effetto, però, non è stato così forte tra i partecipanti che erano cresciuti nelle culture orientali, che secondo gli studiosi sono meno dominate dal consumo del caffè e maggiormente del tè.

Il caffè, dunque, è quasi una sorta di elisir della serenità e della consapevolezza. I prossimi passi di questa ricerca, hanno annunciato gli studiosi, riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per il consumo di altri prodotti, come ad esempio bevande energetiche e vino rosso.