Calabria, paura a Villa San Giovanni: aliscafo urta banchina nel porto

Nel primo pomeriggio di oggi, un mezzo veloce della Bluferries, la “Princess of Dubrovnik”, durante la fase di ormeggio nel Porto di Villa San Giovanni ha urtato la banchina riportando danni allo scafo. Sul posto sono stati inviati dal prefetto Michele di Bari i funzionari della Protezione civile della Prefettura.

E’ intervenuto il personale della Capitaneria di porto di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, della questura, della Polfer e dell’Arma dei carabinieri. Non si sono registrati feriti fra i passeggeri e la Bluferries ha garantito che il servizio non sara’ interrotto. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto per verificare la causa dell’incidente.