Cambiamenti climatici: allarme dei sindacati tedeschi, le scelte politiche impattano anche sul mercato del lavoro

Michael Vassiliadis, presidente del sindacato chimico e energetico tedesco Ig Bce, chiede al governo di Berlino “più realismo in materia di politica climatica ed energetica“: i sindacati tedeschi lanciano dunque l’allarme sulle scelte politiche per gestire il cambiamento climatico, che, se non accompagnate da adeguate misure sociali, rischiano di generare contraccolpi gravi sul mercato del lavoro e relative tensioni sociali. La riconversione della società industriale tedesca è “probabilmente la più grande e rischiosa impresa dalla fondazione della Repubblica federale“, avverte Vassiliadis, sottolineando che i cambiamenti incombenti sul comparto potrebbero comportare una perdita di posti di lavoro superiore alla media.