La distruzione della natura minaccia l’umanità “almeno tanto quanto i cambiamenti climatici indotti dall’uomo“: sono le parole di Robert Watson, a capo della piattaforma intergovernativa ONU per le scienze e le politiche sulla biodiversità e i servizi ecosistemici. “Abbiamo una finestra di opportunità per agire prima che sia tardi“, ha spiegato il capo dell’Ipbes, innanzi a diplomatici di 130 nazioni che si sono riuniti per sottoscrivere una valutazione dello stato della natura.