Terremoto: a Camerino il primo autobus elettrico pubblico Marche

Primo autobus elettrico in servizio nel trasporto pubblico urbano della regione Marche: colleghera’ le aree Sae (Soluzioni abitative in emergenza) di Camerino con la città e i suoi servizi. Lo ha presentato nella cittadina universitaria la Contram spa. Al via anche la nuova ciclostazione e-bike sharing, con biciclette elettriche, interattiva automatica a 12 stalli permettera’ ai fruitori di spostarsi agevolmente in citta’ grazie alla pedalata assistita.

Il progetto “ha una forte valenza sociale e pone l’accento sulla mobilita’ sostenibile andando incontro alle esigenze della popolazione”. Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui, l’assessore regionale ai Trasporti Angelo Sciapichetti.

“Questa – ha rimarcato Stefano Belardinelli, presidente Contram spa – e’ soltanto la prima di una serie di iniziative che la Contram Spa di Camerino portera’ avanti per aumentare i servizi disponibili alla popolazione del territorio montano dell’Alto maceratese”. Alla presentazione c’erano anche il presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino Alessandro Gentilucci, la consigliera regionale Elena Leonardi (Fdi), il consigliere provinciale di Macerata Paolo Renna (Fdi) ed il parlamentare M5s Paolo Giuliodori.

Dopo i saluti in sala assemblea, con la partecipazione anche di numerosi studenti dell’Itts “Divini” di San Severino Marche, e’ proseguita nel piazzale Contram l’inaugurazione ufficiale dell’autobus elettrico e della ciclostazione, con un giro dei presenti sull’autobus elettrico e con la consegna delle carte elettroniche ai ragazzi per l’utilizzo delle bici elettriche.