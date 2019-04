Campania, escursionista cade in un dirupo sul Monte Coppola e muore sul colpo [NOME E INFO]

Un 76enne escursionista è precipitato in un dirupo ed è morto a Castellammare di Stabia (Napoli), in località Monte Coppola. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30. L’escursionista, Alfredo Montanarella di 70 anni, pensionato del luogo, è caduto in un dirupo di circa 20 metri perdendo la vita sul colpo. Un amico che era con lui ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Castellammare e della sezione Rilievi del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. La salma è stata posta sotto sequestro per l’autopsia.