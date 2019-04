Cannabis light: a Venezia arriva la vendita (lecita) porta a porta, e l’attività è destinata ad allagarsi

Producono cannabis lecita (principio attivo allo 0,2% e tollerata fino allo 0’6%) rivendendola alle aziende farmaceutiche e cosmetiche e sono arrivati al fai da te, con le consegne a domicilio. Si tratta di un’operazione economica messa in piedi da due 26enni veneziani Piero ed Erik di cui scrive Il Corriere del Veneto. I due, dopo aver dato il via alla produzione artigianale della cannabis per le aziende che producono farmaci, hanno pensato di affiggere volantini con il loro marchio (un uomo in bici con un borsone sulle spalle e una foglia di marijuana al posto della testa) e il numero di telefono. Le richieste, come previsto, sono state diverse e sono passato dal porta a porta in bicicletta a quello in motorino.

Tutto lecito, spiegano i due giovani imprenditori, sperando anche in un controllo degli organi preposti per avere così un ufficialità che renda riconosciuta la loro attività. Gli inizi, raccontano, sono stati difficili, con la pubblicità che veniva strappata e le telefonate di chi chiedeva se c’era in vendita anche qualche sostanza più ‘forte’. Ora invece il mercato ‘gira’ e dopo Venezia i due già pensano alla piazza di Padova per allargare il loro mercato.