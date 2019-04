Castel Volturno: tutto pronto per il convegno “Ufo. Contatto alieno”

“Mancano oramai poche ore al grande convegno di Castel Volturno (Caserta) dal titolo “Ufo. Contatto alieno”, di sabato 27 aprile 2019, dalle ore 16 alle 20, con ingresso gratuito“: lo rende noto il Centro Ufologico Mediterraneo. “Si tratta di un evento che raccoglie ufologi e contattati di livello nazionale ed internazionale, nel corso del quale saranno mostrate immagini, anche inedite, di avvistamenti ufo e del Pianeta Marte, ma anche di altri corpi celesti, che faranno porre non poche domande ai fortunati in sala, sulla domanda che l’uomo si pone dalla notte dei tempi: “Siamo soli nell’universo?”. Infatti vi sono alcuni indizi, forse vere e proprie evidenze, che fanno pensare che non siamo soli e che civiltà extraterrestri siano, da tempo immemorabile, già sulla terra con avamposti su altri pianeti. Il dott. Angelo Carannante, presidente del C.UFO.M. e l’ing. Ennio Piccaluga, presidente onorario del C.UFO.M., spesso ospiti di televisioni e radio nazionali, mostreranno immagini di alcuni straordinari avvistamenti ufo, ma anche di probabili artefatti di origine intelligente su alcuni corpi celesti specie Marte. L’ing. Adamo Fucci, racconterà al pubblico delle sue sconcertanti esperienze e di contatti inspiegabili. Il dott. Nino Capobianco, psicologo psicoterapeuta, affronterà il tema dell’impatto psicologico sull’umanità in ipotesi di incontri con civiltà extraterrestri. Il dott. Berardino Ferrara, ricercatore ed astrofilo C.UFO.M., farà toccare con mano agli spettatori, le conseguenze ed i pericoli dei segnali radio lanciati nello spazio: se fossero intercettati da una civiltà aliena ostile? L’appuntamento è presso la sala “Pisces” del Golden Tulip Resort Marina di Castello, via Domitiana km. 35,300 (Pinetamare), Castel Volturno (Caserta). Per info e prenotazioni, collegarsi al sito del Centro Ufologico Mediterraneo, oppure telefonare ai numeri 351/0941941 e 320/4659798, o, ancora, scrivere a centroufologicomediterraneo@gmail.com, pagina facebook del C.UFO.M. o usare messenger.”