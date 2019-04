Cats, il pianeta dei felini: dal leone al leopardo, fino al comune gatto domestico

I felini sono grandi predatori. Il biologo Patrick Aryee si avventura in giro per il mondo, nei luoghi più inospitali del pianeta, per esplorare quanto è numerosa questa famiglia e il suo albero genealogico, nella serie “Cats: il pianeta dei felini”, in onda domenica 28 e lunedì 29 aprile alle 15.05 su Rai5. Dalla maestosa tigre siberiana al funambolico gattopardo americano che fa il proprio nido in cima agli alberi, la famiglia dei felidi è ampia ed estremamente variegata. Dal leone al leopardo, sino al comune gatto domestico, discendono tutti da un unico antenato – un predatore simile alla odierna pantera – vissuto nelle steppe asiatiche 11 milioni di fa. La serie ripercorre la storia della loro straordinaria ascesa al potere. Il racconto dei felini di Patrick Aryee ha inizio nel Sud est asiatico, nella giungla della Thailandia dove vive il misterioso leopardo nebuloso. Prosegue nelle regioni innevate del nord: qui la maestosa tigre siberiana si è adattata a uno dei luoghi più inospitali del pianeta, fino all’immensa savana africana dove regna il leone che ci mostrerà come i felini hanno difeso i loro territori dai rivali. Incontreremo infine il gatto dorato del Borneo, il caracal dagli occhi buffi e il gattopardo africano che grazie a un udito sensibile riesce a localizzare i minuscoli roditori della pianura africana.