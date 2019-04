Ciclone Idai: in Mozambico un ospedale da campo italiano sta salvando decine di vite

Proseguono le attività del team italiano, coordinato da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile e composto da medici della Regione Piemonte, inviato dal Governo italiano per supportare le autorità locali nelle attività di assistenza alla popolazione del Mozambico colpita recentemente da catastrofiche alluvioni.

L’ospedale, un posto medico avanzato di secondo livello, situato nella città di Beira in prossimità dell’ospedale locale, gravemente danneggiato dal ciclone, in tre giorni di operatività ha fornito assistenza a circa 160 pazienti, provenienti non solo dalle zone limitrofe, ma anche da distretti più distanti.

Continua inoltre il coordinamento e la collaborazione tra il team di medici italiani e i medici locali: al terzo giorno di operatività dell’ospedale italiano sono stati effettuati al suo interno 11 interventi chirurgici di pazienti ricoverati nella struttura locale. Gli interventi, due dei quali su pazienti in età pediatrica, sono stati tutti di tipo ortopedico, alcuni con concomitanza di chirurgia plastica, ginecologico e di chirurgia generale. Tutti i pazienti trattati, terminato l’intervento, e dopo un periodo nel reparto di rianimazione del posto medico avanzato, vengono nuovamente trasferiti nei reparti della struttura locale e trattati da medici del posto insieme al team italiano.

L’impiego del team italiano in Mozambico rientra all’interno della missione di assistenza internazionale nata su richiesta della Commissione Europea agli Stati membri e operata di concerto con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e con il supporto del Ministero della Difesa.