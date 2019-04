Ciclone Kenneth: sale a 38 il bilancio delle vittime in Mozambico, si stimano 170.000 persone colpite

Sarebbero almeno 38 persone le persone morte da quando ciclone Kenneth ha iniziato a colpire la costa settentrionale del Mozambico.

A renderlo noto in un comunicato l’Istituto nazionale per la gestione dei disastri (INGC), aggiungendo che altri 39 sono rimasti feriti il ​​quarto giorno della tempesta tropicale In precedenza, l’agenzia aveva posto il bilancio delle vittime a cinque morti, con l’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) che denunciava tre morti nelle Isole Comore, dove il ciclone ha toccato terra per primo. Oggi le piogge hanno continuato a causare allagamenti e aumentare il rischio di frane nel nord del Mozambico, dove la provincia di Cabo Delgado è stata la zona più colpita, secondo le agenzie umanitarie.



L’organizzazione umanitaria internazionale Care ha riferito di “devastanti distruzioni” in molte comunità del nord del Paese. Quasi 170.000 persone sono state colpite dal ciclone, secondo l’INGC. Circa 450 case sono state distrutte, mentre almeno 3.000 case e 50 pali elettrici sono stati gravemente danneggiati.