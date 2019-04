Paura in Cile: registrata un’esplosione in un cratere del vulcano delle Ande

Il Servizio nazionale geologico del Cile Sernageomin ha riferito di aver registrato un’esplosione all’interno del cratere principale del complesso vulcanico cileno Nevados de Chillan. Secondo quanto riferito dal portale dell’emittente Bio Bio Chile, l’esplosione e’ avvenuta intorno alle 04:03 del mattino di oggi (le ore 9 italiane).

L’Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell’Interno cileno (Onemi) ha riferito che il complesso vulcanico continua a rimanere in uno stato di allerta arancione, in quanto una probabile eruzione potrebbe svilupparsi per un periodo di giorni o settimane.

Dall’agenzia hanno anche indicato che si mantiene un allarme giallo del sistema di protezione civile per le localita’ di Pinto, Coihueco e San Fabian, a seguito delle attivita’ vulcaniche del Nevados de Chillan. La misura e’ attiva dal 31 dicembre 2015.