Cina, si rompe il cavo dell’ascensore: 11 morti e 2 feriti gravi

Tragedia in Cina, dove stamani un incidente ha causato 11 morti e 2 feriti gravi. L’incidente è avvenuto in un cantiere nel nord della Cina, a causa della rottura del cavo di un’ascensore: lo riportano i media locali, secondo cui l’episodio si è verificato nella città di Hengshui, provincia di Hebei.

Si tratta dell’ultimo episodio della serie di incidenti che hanno caratterizzato di recente gli insediamenti industriali cinesi, legati in prevalenza alla scarsa applicazione delle norme di sicurezza anche per il contenimento dei costi con l’economia in fase di rallentamento.

A marzo, ad esempio, 78 persone sono state uccise a seguito della violenta esplosione che ha devastato un impianto chimico della citta’ di Yancheng, nel Jiangsuche. Le indagini successive hanno portato alla luce numerose violazioni alla sicurezza, alla base di uno dei peggiori incidenti industriali registrati in Cina negli ultimi anni.