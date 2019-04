Cioccolato contenente plastica: tavolette Lindt ritirate dal mercato [DETTAGLI e LOTTO]

Continuano i ritiri di prodotti alimentari dal mercato e stavolta tocca al cioccolato: la Lindt ha ritirato delle tavolette a causa della presenza di plastica. Nello specifico si tratta delle “Bretzel al latte” (vendute solo in Svizzera, e non in Italia): l’articolo coinvolto dal richiamo è la tavoletta di cioccolato “Bretzel al latte” Lindt da 100 grammi (articolo n. 6.315.752) con numero di lotto L2979 e data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 31 gennaio 2020. A dare l’annuncio è stata la Coop Svizzera. Nelle barrette sarebbe stata riscontrata la presenza di pezzetti di plastica potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori.

La tavoletta di cioccolato ritirata era disponibile anche come confezione multipla da 5 x 100 grammi (articolo n. 6.315.941). I pezzi di plastica proverrebbero da un macchinario usato per il confezionamento, l’allerta è scattata dopo la segnalazione di alcuni clienti all’azienda.