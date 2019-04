Circoncisione fatta in casa: neonato muore in Liguria

Tragedia a Quezzi, quartiere collinare di Genova: un neonato è morto a causa di una circoncisione fatta in casa.

Sarebbero state la madre 25enne e la nonna del piccolo, nigeriane, a chiamare i soccorsi: una volta giunti sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo e chiamare la polizia.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile: le due donne sono state portate in questura per essere interrogate.

Il piccolo aveva poche settimane di vita.

A praticare la circoncisione potrebbe essere stata una terza persona.