Clima, Di Maio: “Iniziamo processo cruciale per lo sviluppo sostenibile del Paese”

La sfida del nostro secolo è sicuramente quella della lotta al cambiamento climatico. Rivolgimenti epocali scuotono l’attuale struttura economica, sociale, politica e tecnologica del nostro pianeta: dobbiamo prendere coscienza delle opportunità che tali cambiamenti offrono. “Oggi non possiamo più guardare solo a casa nostra. L’inquinamento, ad esempio, non ha confini. Dobbiamo essere in grado di dare risposte globali perché siamo un mondo globale”. Ha dichiarato Roberto Fico, presidente della Camera, intervenendo al 20° seminario di Parole guerriere dal titolo ‘Quale sviluppo? – La terza rivoluzione industriale e la crisi planetaria’.

Nato dall’intuizione della Deputata M5S Dalila Nesci, di Diego Antonio Nesci e del poeta e filosofo Marco Guzzi, il Seminario ha avuto ospiti come il presidente della Camera Roberto Fico, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Inoltre, attraverso un inedito contributo video, ha partecipato l’economista americano Jeremy Rifkin, che ha posto le basi teoriche del progetto della Terza Rivoluzione Industriale.

Per il vicepremier Luigi Di Maio “sono necessari incentivi per mettere in moto il processo di economia circolare, per sostenere la conversione industriale dell’Italia. Ma non possiamo farlo da soli, è necessario lo sforzo di tutte le forze politiche”. Come forza politica, ha proseguito Di Maio, “abbracciamo le sfide più difficili, ma queste non si ottengono con uno schiocco di dita: oggi iniziamo un processo cruciale per lo sviluppo sostenibile di questo Paese”. Per Jeremy Rifkin servono nuove infrastrutture, “per dare vita a un’economia totalmente post- carbon”.