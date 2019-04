Clima, Greta: “l’Italia il paese con più partecipanti allo sciopero, i ragazzi devono esserne orgogliosi”

“E’ stupefacente, l’Italia è stato il paese con più partecipanti allo sciopero per il clima, e i ragazzi devono esserne orgogliosi“. Lo ha detto stasera al Tg1 l’attivista svedese sedicenne per il clima Greta Thunberg.

“Penso che gli adulti e i politici per farsi perdonare debbano cominciare ad agire – ha aggiunto Greta -. Ma lo devono fare adesso, perché se continuano a mentire, non possono essere perdonati. Penso che il clima interessi i giovani più di altri temi, perché il nostro futuro è a rischio. E se non ce ne prendiamo cura, non ci sarà un futuro. Penso che quella ambientale sia la crisi più grande che stiamo vivendo, e bisogna agire di conseguenza“. “Fra qualche anno probabilmente sarò ancora in sciopero per il clima, ma spero di no – ha concluso Greta -. Spero che qualcosa cambi. Ma sfortunatamente penso che dovrò scioperare ancora per un po’. Bisogna avere pazienza. Se avessi il potere per un giorno, vorrei essere sicura che tutti sappiano le conseguenze drammatiche della crisi del clima, e quello che bisogna fare per prevenirle“.