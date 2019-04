Clima, Greta ricevuta da Landini: a lei la tessera onoraria Cgil

In occasione del Fridays For Future, l’attivista svedese Greta Thunberg si e’ recata questa mattina presso la sede della Cgil Nazionale, dove ha incontrato il segretario generale Maurizio Landini e tutta la segreteria confederale, prima di partecipare alla manifestazione di Piazza del Popolo. Per il suo impegno contro i cambiamenti climatici le e’ stata conferita la tessera onoraria della Cgil.

“Benvenuta, e’ un grande piacere averti qui”, ha detto Landini, spiegando storia e valori della Cgil. “Oggi – ha proseguito – c’e’ un problema nuovo che tu rendi molto evidente cioe’ che non e’ sufficiente lavorare me e’ importante discutere di cosa si produce di perche’ si produce e di quale rispetto si ha dell’ambiente mentre si produce. Siamo contenti che tu e tanti ragazzi state determinando un cambiamento, state risvegliando noi adulti perche’ ci chiedete coerenza e risposte ai problemi. Noi vorremmo consegnarti, se tu sei d’accordo, una tessera onoraria della nostra organizzazione, simbolicamente per te e per tutti i ragazzi che tu sei riuscita a mobilitare perche’ vogliamo essere parte attiva di questa battaglia per cambiare il mondo e far rispettare l’ambiente”.

“In questi giorni – ha detto ancora Landini, che ha donato alla giovane attivista svedese anche un cappello e una felpa rossa della Cgil – abbiamo letto le tante cose che hai detto: quando hai detto che non si e’ mai troppo piccoli per fare la differenza hai detto una cosa molto vera e molto importante”. Per Landini e’ fondamentale che “ciascuno nei propri comportamenti assuma una coerenza”, dando centralita’ alla difesa dell’ambiente e delle condizioni di vita delle persone: “noi abbiano questa coerenza e per questo la battaglia che tu stai facendo riguarda tutti noi. Vai avanti – ha concluso – ma andiamo avanti insieme per cambiare”.