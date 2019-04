Clima: Greta Thunberg a Westminster, ma Theresa May diserta l’incontro

Nell’incontro di oggi Theresa May è stata l’unica leader assente del suo partito, oggi avrebbe dovuto essere presente a Westminster per affrontare i temi dei cambiamenti climatici, incontro che ha visto la giovane attivista svedese Greta Thunberg protagonista.

Greta, giunta a Londra per una nuova tappa del tour europeo che l’ha già portata nei giorni scorsi fra l’altro a Bruxelles e a Roma, è stata ricevuta dallo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow. Poi ha riunito intorno a sé il leader ufficiale dell’opposizione e capo del Partito Laburista, Jeremy Corbyn, nonché i leader dei Liberaldemocratici, Vince Cable, degli indipendentisti scozzesi dell’SNP, Ian Blackford, di quelli gallesi di Plaid Cymru, Liz Saville Roberts, e l’unica deputata Verde, Caroline Lucas.

Theresa May ha disertato la riunione, nonostante la sedia pronta per lei e la targhetta col suo nome, a causa del concomitante Consiglio dei Ministri. La premier e leader Tory resta attesa peraltro per una coda della discussione. “Vogliamo che la gente ascolti i moniti della scienza” sul Clima, ha dichiarato Greta a margine del meeting.