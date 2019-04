Clima: i giovani marciano fino al Parlamento Ue a Strasburgo

Nel giorno in cui l’attivista svedese Greta Thunberg è arrivata in visita a Strasburgo, i giovani della città sono di nuovo scesi in piazza per una marcia per il Clima.

Circa 200 ragazzi, coordinati dall’organizzazione Youth for Climate, si sono riuniti nella centrale Place Kleber per poi arrivare in corteo nel primo pomeriggio davanti al palazzo dell’Eurocamera, gridando slogan e con cartelli come ‘Make the planet green again’. Davanti al Parlamento Ue si sono fermati in un minuto di silenzio “per le vittime del riscaldamento globale”.